انتهاء 70% من أعمال المرحلة الثانية لتبطين ترعة زكريا ونزلة الفلاحين بالمنيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تفقد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا مع حماده جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير مشروع تبطين وتكسية المرحله الثانية من ترعه زكريا التابعة لنزلة الفلاحين لمتابعة جودة العمل ونسبة التنفيذ التي بلغت 70%.

وكما قامت الوحدة المحلية بإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما قامت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بتنفيذ ازالة لبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بصفط الغربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات والمتابعة المستمرة من العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا لأعمال القري والاحياء علي مدار الساعة فيما أكد رضا مصطفي رئيس قرية طوخ الخيل استمرار العمل بمنظومة النظافة ورفع التجمعات وتمشيط الطرق بنطاق قرية طوخ الخيل وجوة وصفط الغربية والعزب والنجوع التابعة.

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