عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكد عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أن فريقه يستحق الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.


وأكد جمال في تصريحات صحفية أن الطلائع قدم مباريات رائعة منذ بداية الموسم وبالأخص في بطولة كأس مصر حيث تفوق أبناء العشري على بيراميدز قبل تأكيد التفوق على الزمالك في المربع الذهبي.


وعن مواجهة الأهلي في المباراة النهائية قال:" أخوض مواجهة النادي الاهلي كلاعب محترف على الرغم من أن القلعة الحمراء بيتي وحتى اللحظة أحلم بالعودة لصفوفه لكنني لن أفرط في حلمي خلال الفترة القادمة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس مص قبل نهائي كاس مصر

أخبار تهمك

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 19 ساعة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 17 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 14 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ 37 دقيقة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 17 ساعة

قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

موضوعات متعلقة

هل ينضم عبد الله السعيد للقائمة؟.. 8 أساطير أهلاوية ساهموا في تاريخ الزمالك

طائرة الأهلي تهزم طلائع الجيش 3-0 وتتوج بلقب كأس مصر

الأهلي لا يعرف الخسارة أمام طلائع الجيش (أرقام)

سمير فرج ل"الفجر الرياضي": قرعة الدوري احترافية والإسماعيلي يحتاج للوقت

تفوق مصري كاسح.. 18 لقبًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موسيماني يحذر نجوم الأهلي من نقطة قوة طلائع الجيش

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم