عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر
السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:00 م
محمد أيمن
Advertisements
أكد عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أن فريقه يستحق الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.
وأكد جمال في تصريحات صحفية أن الطلائع قدم مباريات رائعة منذ بداية الموسم وبالأخص في بطولة كأس مصر حيث تفوق أبناء العشري على بيراميدز قبل تأكيد التفوق على الزمالك في المربع الذهبي.
وعن مواجهة الأهلي في المباراة النهائية قال:" أخوض مواجهة النادي الاهلي كلاعب محترف على الرغم من أن القلعة الحمراء بيتي وحتى اللحظة أحلم بالعودة لصفوفه لكنني لن أفرط في حلمي خلال الفترة القادمة".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا