استئصال ورماً وزنه أكثر من 7 كجم من بطن مريضة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
تمكن فريق طبي متكامل بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة من استئصال ورم "ساركومي" يزن أكثر من 7 كيلو جرامات، من بطن مريضة في العقد الخامس من عمرها.

وأجريت العملية بقيادة الدكتور سعد آل عواض استشاري جراحة الغدد والأورام، الذي أوضح أن المريضة مقيمة في العقد الخامس من عمرها، وتعاني من نزيف ومشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.

وأضاف الدكتور آل عواض، أنه أُجريت الجراحة واستئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلو و385 جرامًا، لافتًا إلى أن المريضة حالتها الصحية مستقرة، مثمنًا دور الكادر الطبي المشارك في العملية الذي كان له الدور الأكبر في نجاحها.

أخبار تهمك

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 19 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعة و 18 دقيقة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 17 ساعة

قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 3 ساعات

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ 40 دقيقة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم