صابر الرباعى يهدى أغنية "عزيز الكل يشتاقلك" لـ تركى آل الشيخ بعد عودته للسعودية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أهدى النجم التونسى صابر الرباعى، أغنية جديدة للمستشار تركى آل الشيخ، تحمل عنوان" عزيز الكل يشتقلك" وذلك بسبب عودته للمملكة العربية السعودية، عقب رحلة العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية.".


وتقول الأغنية عزيز الكل يشتقلك.. وتوب العز يلبألك، الف حمد برجوعك لارض المملكة ولأهلك.. يا أبو ناصر انت مخبوب، وبطيبك تتأثر القلوب.. عزيز بطلتك.. وكل الناس تشهدلك. 


ربى عزك وصانك.. وعلى بالقدر شانك وبارك فيك وبأصلك.. يا ابو ناصر أنت محبوب.. فى طلتك مهيوب.


جدير بالذكر أن هنأ مؤخرًا فنانو الوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية بالعودة إلى الرياض عقب رحلة علاج فى أمريكا، استغرقت ما يقرب من 6 أشهر، خضع خلالها إلى بعض العمليات الجراحية، مما جعل الأمر يتطلب بقاءه فى أمريكا تحت إشراف الأطباء، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

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