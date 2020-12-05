الفين جنية في الساعة.. إحالة فتاة بتهمة عرض نفسها لراغبي المتعة على الإنترنت

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أمرت نيابة حلوان الجزئية اليوم السبت، احالة متهمة بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء عبر تطبيق علي الانترنت إلي محكمة الجنح للمحاكمة.





البداية كانت عندما رصد ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، فتاة من حلوان تقوم بعرض نفسها لراغبي المتعة المحرمة عبر تطبيق على الإنترنت.





وبإجراء التحريات تبين أن المتهمة تعلن عن نفسها باسم "بسبوسة بالقشطة"، وتصطاد الرجال من راغبى المتعة الحرام، داخل غرف مغلقة على نفس التطبيق عن طريق البث المباشر، مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب رقمى يسمى بيونير ثم تحويلها لأموال، يتم سحبها من البنوك.

وألقى العميد حسن النجار القبض على المتهمة في منطقة شرق حلوان، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، واعترفت أنها تمارس تلك الأفعال منذ 8 شهور، وكانت وكانت تعرف باسم فتاة التانجو وكانت تتحصل على مقابل 2000 جنيه في الساعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.