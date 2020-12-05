الفين جنية في الساعة.. إحالة فتاة بتهمة عرض نفسها لراغبي المتعة على الإنترنت

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة حلوان الجزئية اليوم السبت، احالة متهمة بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء عبر تطبيق علي الانترنت إلي محكمة الجنح للمحاكمة.


البداية كانت عندما رصد ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، فتاة من حلوان تقوم بعرض نفسها لراغبي المتعة المحرمة عبر تطبيق على الإنترنت.


وبإجراء التحريات تبين أن المتهمة تعلن عن نفسها باسم "بسبوسة بالقشطة"، وتصطاد الرجال من راغبى المتعة الحرام، داخل غرف مغلقة على نفس التطبيق عن طريق البث المباشر، مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب رقمى يسمى بيونير ثم تحويلها لأموال، يتم سحبها من البنوك.
وألقى العميد حسن النجار القبض على المتهمة في منطقة شرق حلوان، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، واعترفت أنها تمارس تلك الأفعال منذ 8 شهور، وكانت وكانت تعرف باسم فتاة التانجو وكانت تتحصل على مقابل 2000 جنيه في الساعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 14 ساعة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ 38 دقيقة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 12 ساعة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

إخلاء سبيل دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" من نيابة المقطم

الاتهامات الموجهة لـ هدير الهادي فتاة "تيك توك"

بتهمة التحريض على الفسق.. حبس "هدير الهادي" فتاة الـ"تيك توك"

محاكمة 3 من أصحاب المطاعم في حلوان بتهمة بيع لحوم حمير

اليوم.. أولى جلسات استئناف "فتاة التيك توك" منار سامي على حكم حبسها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم