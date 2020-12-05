فحص 513 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا لدعم صحة المرأة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار اعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا والتي تهدف الى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها والخدمات العلاجية بلغ513 ألف و114 سيده بنطاق المحافظة، وذلك منذ بداية المبادرة، مشيرا الى استمرار فعاليات المبادرة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

واشار الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، ان المبادرة تهدف الي الكشف على الامراض المزمنة الغير السارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، الي المستشفيات الخاصة للتأكد من الفحوصات والتحاليل بالمجان.
فحص 513 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا لدعم صحة المرأة
فحص 513 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا لدعم صحة المرأة
فحص 513 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا لدعم صحة المرأة
فحص 513 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا لدعم صحة المرأة

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