الأرصاد تكشف حالة الطقس أثناء مباراة نهائي الكأس (فيديو)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية اليوم بدءا من السلوم ومطروح مرورا بالإسكندرية، وتمتد إلى رفح وهى أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 1"، اليوم السبت، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة غدا ولكن على الجهة الشرقية، وهى دمياط وبورسعيد، ورفح، منوها بأنه اعتبارا من يوم الأحد ستنعدم فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية.
وأضاف أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار على مدار الستة أيام المقبلة، لافتا إلى أن هناك فرص لنشاط الرياح غدا على السواحل الشمالية الشرقية.

وعن حالة الطقس أثناء مباراة كأس مصر مساء اليوم، أوضح أنه حتى إذا تساقطت أمطار في توقيت المباراة ستكون غير مؤثرة.

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الجو باردًا في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلًا، وأن تتكون شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 22 والصغرى 13
الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13
مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 11
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14
دمياط العظمى 22 والصغرى 13
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11
السويس العظمى 23 والصغرى 12
العريش العظمى 21 والصغرى 12
طابا العظمى 21 والصغرى 12
سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 3
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15
الغردقة العظمى 26 والصغرى 13
الفيوم العظمى 22 والصغرى 11
بني سويف العظمى 22 الصغرى 10
المنيا العظمى 23 والصغرى 10
أسيوط العظمى 23 والصغرى 10

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