تحرير 825 محضرا لمخابز بلدية و800 قضية متنوعة في بني سويف

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تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف تقريرًا بشأن مجهودات قطاع التموين "خلال شهر نوفمبر الماضي" وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.



وتضمن التقرير"الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين" الإشارة إلى أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة "وعددها 1493 مخبرًا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.



وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 825 محضرا بواقع: 111 مخالفة نقص الوزن، و134 إنتاج غير مطابق للمواصفات، و25 توقف عن الإنتاج، و313 مخالفة تعليمات، و19 لعدم وجود ميزان، و39 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و162 لعدم الإلتزام بوضع قائمة للتشغيل، و22لعدم الاحتفاظ بسجلات، فيما تم أخذ 79 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن "عام وخاص" وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة.



وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد تم تحرير 801 محضرًا منها:143 لعدم حمل شهادات صحية، و355 لعدم الإعلان عن الأسعار، و67 للذبح خارج المجازر، و50 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و109 لإدارة منشآت بدون ترخيص، و20 لحيازة سلع مجهولة المصدر، و20 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و7 للبيع بأزيد من السعر، و24 محضرًا لتجميع مواد بترولية، و6 محاضر تجميع دقيق بلدى مدعم.



وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة 201 منفذ موزعة بواقع:11منفذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، و5 منافذ تابعة للقوات المسلحة، و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية للسلع الغذائية،و26منفذ للجمعية الاستهلاكية، و149 "جمعيتي" و6منافذ تابعة للمنطقة المركزية، وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة "سيارات البيع المتنقلة" والبالغ عددها 26 منفذ متنقل تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين.



من جانبه أكد المحافظ،على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، مشددًا على توجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

