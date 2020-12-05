وفاة القمص مرقس كمال كاهن كنيسة مارمرقس مصر الجديدة إثر إصابته بكورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
رحل عن عالمنا صباح اليوم القمص مرقس كمال كاهن كنيسة مارمرقس مصر الجديدة أثر إصابته بكورونا.

وكانت الكنيسة قد أتخذت الكثير من الإجراءات الأحترازية مثل استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 % من سعة الكنيسة.

مع استمرار إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية، يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني، إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

أخبار تهمك

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 14 ساعة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 3 ساعات

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 12 ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعة و 13 دقيقة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 17 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ 35 دقيقة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم