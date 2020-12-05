وفاة القمص مرقس كمال كاهن كنيسة مارمرقس مصر الجديدة إثر إصابته بكورونا



مع استمرار إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية، يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني، إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

رحل عن عالمنا صباح اليوم القمص مرقس كمال كاهن كنيسة مارمرقس مصر الجديدة أثر إصابته بكورونا.وكانت الكنيسة قد أتخذت الكثير من الإجراءات الأحترازية مثل استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 % من سعة الكنيسة.