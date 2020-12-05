"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
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بدأ اليوم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، وذلك بقرية أبو طاحون التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وخطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبناء علي توجيهات الدكتورو هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٢٨٣ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٥ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية
"صحة الشرقية": توقيع الكشف على أكثر من ١٢٠٠ مريض بالقافلة العلاجية

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