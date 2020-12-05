عضو بالشيوخ: "صندوق تحيا مصر" مبادرة رئاسية ناجحة حققت أهدافها الإنسانية والتكافلية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ ان مبادرة صندوق تحيا مصر التى اطلقتها مؤسسة الرئاسية تعتبر واحدة من أهم المشروعات الانسانية والتكافلية القومية والناجحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن هذه المبادرة أرست مبدأ التكافل المجتمعى بين المصريين فى أروع صوره.

وقال " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم إن تسجيل القافلة الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر كأكبر قافلة إنسانية في العالم يكشف حجم الجهد المبذول من القائمين على الصندوق والجهات المساهمة فيه الذين يستحقون كل التحية والتقدير من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته والسياسية والشعبية والحزبية، مؤكدا أن العالم كله انبهر بانطلاق ما يقرب من ٥٠٠ شاحنة من العاصمة الإدارية الجديدة للمناطق النائية والقرى الفقيرة في جميع محافظات مصر، مما جعل هذه القافلة الأكبر على مستوى العالم وهو ما كلل بالنجاح في فعاليات حفل الإعلان تسجيل صندوق تحيا مصر لثلاثة أرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وإطلاق حملة جديدة تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، رجال الاعمال والأثرياء والقادرين من المصريين الاستمرار فى تقديم جميع انواع الدعم المادى والمعنوي لهذه المباردة لتواصل دورها الكبير في المساهمة في مشروعات الدولة التنموية ومشروعات التكافل الاجتماعي، مشيدًا باللاحتفالية التى أقيمت بقلعة صلاح الدين للاحتفال بحصول صندوق تحيا مصر على رقم قياسي ثالث بإطلاق أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم.

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