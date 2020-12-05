"البحوث الإسلامية" ينعي الدكتور طه حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
محمود ضاحي
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ينعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدن بالقاهرة، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجمع أن المفكر الإسلامي -رحمه الله- أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

كما تقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.

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