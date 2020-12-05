هاني أبو سعد يكشف كواليس تغير مهنته من الهندسة للتمثيل





وأضاف قائلاً :"النكتة اللي ممكن تكون نكتة في مصر محدش يضحك عليها في اليابان أنا مسمي الفن غرفة مظلمة عندك احساس خيال مش شايف ولا شئ من العتمة بتكون الخيال، اللحن، والصورة، مش تابع لحسابات دقيقة، بالسينما ما في غير احساس داخلي مكون نتيجة خبرة وموهبة، بتفوت ومش بتشوفي غير إحساسك ".





وتابع قائلاً :" فيلم أميرة لما قريته كنت بتمنى أخرجه لكن محمد دياب اللي كتبه وأخرجه، سعيد بالتجربة ان مخرج عربي يكتب قصة فلسطينية احناث لحد الآن تحت استعمار أنا بتمنى اعمل فيلم مصري؛ لأن ذلك يقرب بين الشعوب لإن السياسة بتحاول تفرقنا لكن الفن بيجمعنا".





هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني هولندي ولد في الناصرة، أخرج فيلم "الجنة الآن" الذي حصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي في عام 2006.





كما ترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.

وقال هاني أبو أسعد خلال مداخلة هاتفية على طريقة الفيديو كول مع المخرج مروان حامد:"المهندس بحاجة لخيال ما في مهندس يقدر يهندس طيارة أو عمارة بدون خيال لكن لازم الخيال يكون بحسابات دقيقة".