النقض تصحح حكم المؤبد للمشدد لهاتك عرض طفلة بالإسكندرية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم والغت حكم المؤبد الصادر بحقه من محكمة الجنايات وذلك في واقعة اتهامه بهتك عرض طفلة بالقوة داخل أحدي العقارات بالإسكندرية.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض قبول الطعن المقدم من المتهم ونقض الحكم الصادر بالمؤبد وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها على الطاعن بالسجن المشدد لمدة اربعة عشر سنه بدلا من عقوبة السجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.



وتعود احداث القضية عندما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد لعاطل هتك عرض طفلة بالقوة عندما أقدم المتهم على هتك عرض المجنى عليها الطفلة "س.س.ك" بالقوة، وذلك بعدما تتبع الطفلة واختلى بها وهتك عرضها مستغلا حداثة سنها وكشفت إحدى كاميرات المراقبة الموجودة داخل العقار لحظة دخول المتهم والتعدى على الطفلة وهتك عرضها بالقوة داخل غرفة خالية من السكان بالعقار وكذلك لحظة خروجه من العقار بعد نصف ساعة من لحظة الدخول للعقار فتقدم المتهم بطعن أمام محكمة النقض فاصدرت حكمها.

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