«الصحة» السعودية تذكر بمدة العزل المنزلي للقادمين من الخارج

جددت وزارة الصحة، تذكيرها بمدة العزل المنزلي للقادمين من خارج المملكة دون ظهور أعراض عليهم، والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.





وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الشأن، أنه: بخصوص مدة العزل المنزلي للقادمين من خارج المملكة الذين ليس لديهم أعراض تكون كالتالي:





ـ يومان من تاريخ الوصول مع إجراء فحص الـPCR الخاص بفيروس كوفيد ١٩عند نهاية الحجر، وتكون النتيجة سلبية.



