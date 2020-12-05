«الصحة» السعودية تذكر بمدة العزل المنزلي للقادمين من الخارج

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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جددت وزارة الصحة، تذكيرها بمدة العزل المنزلي للقادمين من خارج المملكة دون ظهور أعراض عليهم، والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الشأن، أنه: بخصوص مدة العزل المنزلي للقادمين من خارج المملكة الذين ليس لديهم أعراض تكون كالتالي:

ـ يومان من تاريخ الوصول مع إجراء فحص الـPCR الخاص بفيروس كوفيد ١٩عند نهاية الحجر، وتكون النتيجة سلبية.

ـ إكمال مدة العزل المنزلي ٧ أيام، في حال عدم إجراء فحص الـPCR.

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