غدا أولى جلسات محاكمة طفل المرور وأصدقائه الثلاثة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قرر قاضي جنح بمحكمة الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية تحديد جلسة غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر كأولى جلسات محاكمة طفل المرور وأصدقائه الثلاثة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور".

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي علي مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك. 

وأقامت النيابة العامة، الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
غدا أولى جلسات محاكمة طفل المرور وأصدقائه الثلاثة
غدا أولى جلسات محاكمة طفل المرور وأصدقائه الثلاثة

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