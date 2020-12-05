قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:00 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش بقيادة مدربه المخضرم طارق العشري، لخوض مباراة نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الأولى في تاريخ النادي العسكري أمام الأهلي مساء اليوم السبت.

التشكيل المتوقع لـ طلائع الجيش ضد الأهلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة نهائي كأس مصر، بين الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب طارق العشري تشكيل طلائع الجيش بنفس لاعبي الفريق العسكري المشاركين في إقصاء الزمالك من دور نصف النهائي، ليصبح التشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف.
خط الوسط: فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير.
خط الهجوم: ناصر منسي – عمرو جمال.

وكان طلائع الجيش قد تأهل للدور النهائي لبطولة كأس مصر، عقب إقصاء الزمالك بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما تأهل الأهلي للدور ذاته عقب هزيمته لفريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

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رياضة تشكيل طلائع الجيش الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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