استئناف جديد من نابولي على قرار لقاء يوفنتوس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وجود قرار جديد من جانب فريق نادي نابولي فيما يخص إعتباره منسحباً من مباراة يوفنتوس في الجولة الثالثة للكالتشيو.

وكانت لجنة الإنضباط بالإتحاد الإيطالي قد قررت إعتبار اليوفي فائز بنتيجة 3-0 مع خصم نقطة من رصيد نادي نابولي بسبب الإنسحاب من المباراة.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن نابولي قدم، اليوم السبت، الاستئناف الثالث على القرار، والذي ذهب هذه المرة إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وأشار إلى أن نابولي أضاف محاميًا آخر للقضية، متخصص في الشؤون الرياضية، للعمل على الاستئناف إلى جانب الممثل القانوني للنادي.

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يوفنتوس نابولي الدوري الايطالي

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