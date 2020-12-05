طريقة عمل سلطة السبانخ
السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:58 م
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مقادير سلطة السبانخ
- الصوص :
ملعقة من عصير الليمون
ملعقة من دبس الرمان
ملعقة كبيرة من الزيت
ملعقة كبيرة من خل التفاح
رشة م الملح والكمون والبابريكا
4 من الطماطم
خيار وسبانخ وخس وجرجير وجزر
طريقة تحضير سلطة السبانخ
- اغسلي كل الخضراوات جيداً وقومي بتقطيعها.
- في وعاء ضعي عصير الليمون ودبس الرمان والزيت وخل التفاح والملح والكمون.
- في وعاء آخر قلّبي الخضراوات مع الصوص.
- ضعي الصوص على السلطة عند التقديم فقط حتى لا تذبل الخضراوات.