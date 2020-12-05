طريقة عمل سلطة السبانخ

مقادير سلطة السبانخ

- الصوص :

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من دبس الرمان

ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقة كبيرة من خل التفاح

رشة م الملح والكمون والبابريكا

4 من الطماطم

خيار وسبانخ وخس وجرجير وجزر





طريقة تحضير سلطة السبانخ

- اغسلي كل الخضراوات جيداً وقومي بتقطيعها.

- في وعاء ضعي عصير الليمون ودبس الرمان والزيت وخل التفاح والملح والكمون.

- في وعاء آخر قلّبي الخضراوات مع الصوص.

- ضعي الصوص على السلطة عند التقديم فقط حتى لا تذبل الخضراوات.