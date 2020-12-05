طريقة عمل سلطة السبانخ

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:58 م
سلطة السبانخ
سلطة السبانخ
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مقادير سلطة السبانخ 
- الصوص :
ملعقة من عصير الليمون 
ملعقة من دبس الرمان 
ملعقة كبيرة من الزيت 
ملعقة كبيرة من خل التفاح 
رشة م الملح والكمون والبابريكا
4 من الطماطم 
خيار وسبانخ وخس وجرجير وجزر

طريقة تحضير  سلطة السبانخ 
- اغسلي كل الخضراوات جيداً وقومي بتقطيعها.
- في وعاء ضعي عصير الليمون ودبس الرمان والزيت وخل التفاح والملح والكمون.
- في وعاء آخر  قلّبي الخضراوات مع الصوص.
- ضعي الصوص على السلطة عند التقديم فقط حتى لا تذبل الخضراوات.

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