مخلل الهالبينو الحار.. طريقة التحضير

مقادير مخلل الهالبينو الحار (الفلفل)

- 4 أكواب من الماء

- 3/4 كوب من الخل الأبيض

- 3 ملاعق من السكر

- ملعقة كبيرة من الملح

-1/2 ملعقة من أوريغانو

- 10 حبات من فلفل هالبينو





طريقة تحضير مخلل الهالبينو الحار

- في قدر متوسط الحجم على نار عالية، ضعي الماء والخل والسكر والملح والثوم والأوريغانو.

- اتركي مزيج الماء على النار حتى يغلي ثم ضعي الفلفل الهلابينو الحار وقلّبي.

- ارفعي القدر من على النار ثم اتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد.

- ضعي حلقات الهلابينو في برطمان محكم الغلق ثم ضعي عليه مزيج الماء والخل ثم ضعيه في الثلاجة.