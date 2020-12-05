مخلل الهالبينو الحار.. طريقة التحضير

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
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مقادير مخلل الهالبينو الحار (الفلفل)
- 4 أكواب من الماء 
- 3/4 كوب من الخل الأبيض 
- 3 ملاعق من السكر 
- ملعقة كبيرة من الملح 
-1/2 ملعقة من أوريغانو
- 10 حبات من فلفل هالبينو

طريقة تحضير مخلل الهالبينو الحار
- في قدر متوسط الحجم على نار عالية، ضعي الماء والخل والسكر والملح والثوم  والأوريغانو.
- اتركي مزيج الماء على النار حتى يغلي ثم ضعي الفلفل الهلابينو الحار وقلّبي.
- ارفعي القدر من على النار ثم اتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد.
- ضعي حلقات الهلابينو في برطمان محكم الغلق ثم ضعي عليه مزيج الماء والخل ثم ضعيه في الثلاجة.

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