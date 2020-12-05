تأجيل محاكمة المتهم بحرق سيدة في الإسكندرية للنظر في إجراءات رد المحكمة

قررت اليوم السبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بحرق سيدة داخل منزلها بمنطقة العصافرة بحري، شرق الإسكندرية، وذلك انتقاما منها على خلفية الإبلاغ عنه في حادث سرقة أحد جيرانها، لجلسة الغد للنظر في إجراءات رد المحكمة.





وحدث هرج ومرج داخل قاعة المحكمة اثناء نظر القضية، وطلب محامي المتهم رد الدائرة التي تنظر القضية.





وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، نظر أولى جلسات محاكمة "إ. ق"، 38 عامًا، ميكانيكي سيارات، في المتهم بقتل سيدة الإسكندرية، سامية سالم حجازي، 60 عامًا، حرقًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، قبل عدة ايام.





وأحالت النيابة العامة، السبت الماضي، المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، في القضية رقم 22786 جنايات ثانٍ المنتزه.





ووجهت النيابة اتهامات للمهم بتبييت النية وعقد العزم على قتل السيدة انتقامًا منها لاتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك بنزين، وقداحة، واقتحم غرفة نومها، وما أن ظفر بها سكب عليها البنزين، وسحبها عنوة إلى خارج المسكن، ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها؛ قاصدًا بذلك قتلها.



