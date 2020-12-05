وصفة سهلة لتحضير لازانيا الدجاج
السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:49 م
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مقادير لازانيا الدجاج
ملعقتان من زيت الزيتون
بصلة مفرومة
2 حبة من الجزر المفروم
2 عود من الكرفس
فصان من الثوم المفروم
صدر الدجاج
صلصة طماطم
معجون الطماطم حوالي 1/4 كوب
مرق دجاج
عجينة اللازانيا
صلصة البشاميل
جبن البارميزان مبشور
طريقة تحضير لازانيا الدجاج
حمّي الزيت واقلّي البصل والثوم.
أضيفي الجزر والكرفس واطهي المكونات على نار متوسطة حتى تذبل الخضار.
أضيفي الدجاج المطحون عصجيه واخلطي حتى يتغير لونه.
أضيفي معجون الطماطم وصلصة الطماطم ومرق الدجاج.
اخلطي المكونات واتركيها حتى تغلي.
حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية
في صينية بايركس مستطيلة الشكل، ضعي ثلث كمية صلصة الطماطم.
وزّعي نصف كوب من البشاميل فوق الصلصة.
ضعي طبقة من شرائح اللازانيا.
ضعي نصف كمية الصلصة المتبقية ثمّ نصف كوب من البشاميل يليها لازانيا.
أعيدي الكرة مرّة أخرى.
انتهي بطبقة بشاميل على وجه الصينية.
وزّعي جبن البارميزان فوق الصينية.
أدخلي الصينية إلى الفرن لـ25 دقيقة، وقدمي اللازانيا ساخنة لأفراد أسرتك بالهنا والشفا.