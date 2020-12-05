وصفة سهلة لتحضير لازانيا الدجاج

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
Advertisements
مقادير لازانيا الدجاج
ملعقتان من زيت الزيتون
بصلة مفرومة
2 حبة من الجزر المفروم
2  عود من الكرفس 
فصان من الثوم المفروم 
صدر الدجاج 
صلصة طماطم 
معجون الطماطم حوالي 1/4 كوب
مرق دجاج 
عجينة اللازانيا 
صلصة البشاميل 
جبن البارميزان مبشور

طريقة تحضير لازانيا الدجاج
حمّي الزيت واقلّي البصل والثوم.
أضيفي الجزر والكرفس واطهي المكونات على نار متوسطة حتى تذبل الخضار.
أضيفي الدجاج المطحون عصجيه واخلطي حتى يتغير لونه.
أضيفي معجون الطماطم وصلصة الطماطم ومرق الدجاج.
اخلطي المكونات واتركيها حتى تغلي.
حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية
في صينية بايركس مستطيلة الشكل، ضعي ثلث كمية صلصة الطماطم.
وزّعي نصف كوب من البشاميل فوق الصلصة.
ضعي طبقة من شرائح اللازانيا.
ضعي نصف كمية الصلصة المتبقية ثمّ نصف كوب من البشاميل يليها لازانيا.
أعيدي الكرة مرّة أخرى.
انتهي بطبقة بشاميل على وجه الصينية.
وزّعي جبن البارميزان فوق الصينية.
أدخلي الصينية إلى الفرن لـ25 دقيقة، وقدمي اللازانيا ساخنة لأفراد أسرتك بالهنا والشفا.

أخبار تهمك

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة قادش في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

12:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم