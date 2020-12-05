أنغام تهنئ وحيد حامد ومنى زكي عقب تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت المطربة أنغام رسالة لمنى زكي ووحيد حامد وذلك عقب تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال42 والتي انطلقت يوم 2 ديسمبر.



وهنأتهم أنغام في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "مبروك حبيبتى.. تكريم مستحق"، وشاركت أيضا صورة وحيد حامد، وعلقت قائله: "تكريم الأستاذ وحيد حامد، فخرنا وفخر مصر".


يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن حرصو على تهنئة منى زكي ووحيد حامد بتكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي لدورته ال42.

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