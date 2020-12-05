أنغام تهنئ وحيد حامد ومنى زكي عقب تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي
السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:51 م
مي مرسي
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وجهت المطربة أنغام رسالة لمنى زكي ووحيد حامد وذلك عقب تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال42 والتي انطلقت يوم 2 ديسمبر.
وهنأتهم أنغام في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "مبروك حبيبتى.. تكريم مستحق"، وشاركت أيضا صورة وحيد حامد، وعلقت قائله: "تكريم الأستاذ وحيد حامد، فخرنا وفخر مصر".
يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن حرصو على تهنئة منى زكي ووحيد حامد بتكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي لدورته ال42.
وهنأتهم أنغام في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "مبروك حبيبتى.. تكريم مستحق"، وشاركت أيضا صورة وحيد حامد، وعلقت قائله: "تكريم الأستاذ وحيد حامد، فخرنا وفخر مصر".
يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن حرصو على تهنئة منى زكي ووحيد حامد بتكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي لدورته ال42.
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