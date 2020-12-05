خلطات مذهلة للتخلص من جفاف البشرة نهائيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الخلطات التي تخلصك من جفاف البشرة نهائيا والحصول على بشرة نظرة خالية من التشققات والجفاف، ومن الخلطات ما يلي:

خلطة الشوفان والعسل
اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل.
أضيفي إلى المكونات القليل من الماء.
طبّقي الخليط على وجهكِ وافركيه بحركات دائرية.
اتركي الخلطة على البشرة لمدة 15 دقيقة.
اغسلي وجهكِ بالماء لإزلة الخلطة.
 
خلطة الشاي الأخضر والعسل
اخلطي ملعقة كبيرة دافئة من الشاي الاخضر، ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من العسل.
ضعي المزيج على بشرتكِ وقومي بالفرك لعدة دقائق.
أزيلي الماسك بمنشفة مبللة ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد.
 
خلطة اللوز وزيت الزيتون
اخلطي كوب من اللوز النيء المطحون مع 1/2 كوب من زيت اللوز أو زيت الزيتون وقطرات من زيوت عطرية مثل زيت الليمون أو اللافندر.
طبّقي المزيج على وجهكِ برفق لحوالي 20 دقيقة.
اغسلي وجهكِ بالماء البارد.

خلطة الافوكادو وزيت الزيتون
قومي بهرس 1/2 ثمرة من الافوكادو وأضيفي إليها ملعقة من زيت الزيتون.
أضيفي إلى المكونات ملعقة من العسل.
طبّقي الخلطة على وجهكِ واتركيها لمدّة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.
اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

خلطة زيت جوز الهند والليمون
اخلطي 1/2 كوب من زيت جوز الهند، ملعقتان كبيرتان سكر وملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طبّقي المكونات على بشرتكِ وافركيها على وجهكِ بحركات دائرية بلطف لمدة من 2-3 دقائق حتى يجف.
اغسلي وجهكِ بالماء البارد.

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