إستقرار بأسعار اليورو اليوم السبت 5-12-2020 .. وبنك عودة يقدم أعلي سعر للشراء

استقر سعر اليورو اليوم السبت 5-12-2020 نظراً لعدم وجود معاملات وسجل بنك عودة أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.91 جنيه ، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر لبيع اليورو بقيمة 18.75 جنيه.





وفيما يلي سرد لأسعار اليورو في بعض البنوك المصرية الكبيرة كالتالي :





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.97 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.87 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.88 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.88 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.90 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.58 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.