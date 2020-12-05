المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يطلق تصريحا هاما بشأن أزمة كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:41 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، أخيرًا تصريحًا متفائلًا، بخصوص أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ولفت المدير العام للمنظمة العالمية، إلى أن النتائج الإيجابية من تجارب لقاحات فيروس كورونا تعني أن العالم "يمكن أن يبدأ في الحلم بنهاية الوباء".

 

وقال أدهانوم غبريسوس: "إلا أن المسؤول الدولي إثيوبي الجنسية، قال إن "الدول الغنية والقوية يجب ألا تدهس الفقراء والمهمشين في التدافع على اللقاحات".

 

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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