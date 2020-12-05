ظاهرة جوية تجتاح البلاد خلال الـ72ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:33 م
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى إن البلاد تتعرض لظاهرة الشبورة المائية في الصباح الباكر وتكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، وعلى السائقين توخي الحذر والقيادة بهدوء تجنبا للحوادث.
وعن طقس الـ72 ساعة المقبلة، أكدت الأرصاد الجوية أن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون دافئ على المناطق الجنوبية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية والغربية، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من غد الأحد.
وأعلنت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية وجنوب سيناء يشهدان نشاطا للرياح مثيرة للرمال على بعض المناطق خلال يومي الأحد والاثنين.
وتسجل درجات الحرارة على القاهرة بين 22 و25 درجة، والسواحل الشمالية 22 - 24 درجة، وجنوب سيناء 23 وحتى 24 درجة وشمال وجنوب الصعيد من 23 وحتى 25 درجة.
وعن تفاصيل طقس السبت، أكد خبراء الأرصاد الجوية أن طقس السبت مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تتعرض لشبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية منها ( الإسكندرية – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .
وعن الرياح فتكون معتدلة على كافة الأنحاء، بجانب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية وارتفاع الموج على المتوسط من متر إلى متر ونصف، وعلى الأحمر 1،75 – 1 .
وعن درجات الحرارة اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «23 – 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 10»، أسوان «25– 12» .