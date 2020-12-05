ظاهرة جوية تجتاح البلاد خلال الـ72ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى إن البلاد تتعرض لظاهرة الشبورة المائية في الصباح الباكر وتكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، وعلى السائقين توخي الحذر والقيادة بهدوء تجنبا للحوادث.





وعن طقس الـ72 ساعة المقبلة، أكدت الأرصاد الجوية أن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون دافئ على المناطق الجنوبية، و من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية والغربية، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من غد الأحد.





وأعلنت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية وجنوب سيناء يشهدان نشاطا للرياح مثيرة للرمال على بعض المناطق خلال يومي الأحد والاثنين.





وتسجل درجات الحرارة على القاهرة بين 22 و25 درجة، والسواحل الشمالية 22 - 24 درجة، وجنوب سيناء 23 وحتى 24 درجة وشمال وجنوب الصعيد من 23 وحتى 25 درجة.



