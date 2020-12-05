الغرف السياحية: حملة مكثفة ضد الأنشطة والكيانات الغير مرخصة

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بدأت غرفة شركات السياحة حملة مكثفة لرصد كافة الأنشطة السياحية المخالفة التي ينفذها الأفراد والجهات الغير مرخصة والمتعلقة بعمل شركات السياحة.



يأتي ذلك بعد زيادة الأنشطة المخالفة والكيانات والتي تمارس عملها مدعية انها مرخصة سياحية علي غير الحقيقة



وخاطبت الغرفة الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار والإدارة العامة لشرطة السياحة بوزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الكيانات حماية لصناعة السياحة.



وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة ان الغرفة تلقت عدة شكاوي بوجود كيانات غير شرعية تقوم بنفس عمل شركات السياحة للسائحين والمواطنين أو تنفيذ الرحلات الإختيارية أونقل السائحين بسيارات غير سياحية.



وأضاف أن تلك الأعمال تخالف القانون الذي اوكل تنفيذها لشركات السياحة المرخصة.



كما أنها تسئ لسمعة السياحة المصرية حيث يتم تنفيذها بعيدا عن رقابة وزارة السياحة وضوابطها الصارمة مما يعرض حياة المواطنين والسائحين للخطر ولا يضمن حقوقهم بجانب أنها تعد إهدارا للمال العام حيث أن تلك الكيانات لا تسدد الضرائب والرسوم المفروضة علي الشركات المرخصة.



وأضاف أن بعض هذه الكيانات تعلن عن نشاطها بوسائل الأعلام ومواقع التواصل الإجتماعي أو في أماكن تجمعات المواطنين غير عابئة بالتبعات القانونية لذلك



وأوضح الببلاوي انه كلف الجهاز الإداري بالغرفة وبالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمحافظات بتتبع مثل هذه الإعلانات ورصدها ورصد كافة الأعمال والأنشطة السياحية المخالفة قانونيا.



على أن يتم إعداد تقرير بتلك المخالفات ورفعه الي لجنة تسيير أعمال الغرفة والتي ستقوم بدورها بمخاطبة الجهات المسئولة لإتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف تلك الأعمال.



وناشد الدكتور نادر الببلاوي كافة شركات السياحة والعاملين بها بإبلاغ الغرفة بأية مخالفات يقوموا برصدها من قبل تلك الكيانات الغير شرعية.