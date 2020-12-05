الخليفي عن أنباء التفاوض مع ميسي: مازال لاعبا في برشلونة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:32 م
ميسي
ميسي
غدير أحمد
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رد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسى، عن مسألة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الكاتالوني في يونيو المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.

وقال الخليفي، في تصريحات أبرزها برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "ضم ليونيل ميسي، إنه لاعب في صفوف فريق برشلونة، لا أريد الحديث عن هذا الأمر".

وصرح نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان، في وقت لاحق قائلاً: "أكثر ما أريده هو الاستمتاع باللعب مجددا مع ميسي، وأنا على استعداد للتنازل عن مكاني بالفريق له، لا مشكلة في ذلك".

واختتم: "أنا أرغب فى اللعب مع ميسي مرة أخرى، علينا أن نحاول تحقيق ذلك في العام المقبل".



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