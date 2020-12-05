كندة علوش تتصدر تريند جوجل وترد على الشائعات التي تعرضت لها بعد زواجها من عمرو يوسف

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
تصدرت النجمة كندة علوش، تريند جوجل اليوم، وهذا بعد تصريحاتها خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا"، الذى يذاع على قناة on e.

وكشفت كندة علوش عن الشائعات التي تعرضت لها بعد زواجها من النجم عمرو يوسف، قائلة "أنا مش أكبر من عمرو احنا في نفس السن وهو أكبر شوية".

وعن شائعة أن لديها أبناء قبل زواجها من النجم عمرو يوسف، قالت كندة علوش "أنا معنديش أي عيال قبل عمرو عندى بنتى حياة من عمرو بس".

وعن عمليات التجميل التي ترددت انها خضعت لها، ردت على هذه الشائعة قائلة "كانت صورة واستخدمت فيها فلتر إنستجرام".

وبسؤال كندة علوش عن كيفية التعامل مع معجبات عمرو، ردت قائلة: "المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها وفي بنات بتعاكسة على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللى بتشوفه واحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقى كلمة منى".

أخبار تهمك

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 18 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 10 ساعة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ أقل من ساعتين

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة قادش في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 12 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

12:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم