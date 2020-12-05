كندة علوش تتصدر تريند جوجل وترد على الشائعات التي تعرضت لها بعد زواجها من عمرو يوسف

تصدرت النجمة كندة علوش، تريند جوجل اليوم، وهذا بعد تصريحاتها خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا"، الذى يذاع على قناة on e.





وكشفت كندة علوش عن الشائعات التي تعرضت لها بعد زواجها من النجم عمرو يوسف، قائلة " أنا مش أكبر من عمرو احنا في نفس السن وهو أكبر شوية".





وعن شائعة أن لديها أبناء قبل زواجها من النجم عمرو يوسف، قالت كندة علوش " أنا معنديش أي عيال قبل عمرو عندى بنتى حياة من عمرو بس".





وعن عمليات التجميل التي ترددت انها خضعت لها، ردت على هذه الشائعة قائلة "كانت صورة واستخدمت فيها فلتر إنستجرام".





وبسؤال كندة علوش عن كيفية التعامل مع معجبات عمرو، ردت قائلة: "المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها وفي بنات بتعاكسة على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللى بتشوفه واحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقى كلمة منى".