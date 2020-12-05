رفع حالة الطوارئ لانتخابات الإعادة على مقعد قليوب والقناطر الخيرية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020، والتي تقرر عقدها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 7- 8 ديسمبر 2020 بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، موجهًا بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك المدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، فضلًا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته بنهو كافة الاستعدادات، وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع لجولة الإعادة فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة.





وأشار محافظ القليوبية، إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 606 ألف و729 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقر انتخابي، يضم 198 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على قسم ومركز قليوب ومركز القناطر الخيرية.





ووجه محافظ القليوبية، السكرتير العام والمساعد بالإشراف على رؤساء مدن قليوب والقناطر الخيرية، والمتابعة الميدانية لتلك اللجان الانتخابية، والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى إستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة جولة الاعادة وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز)، فضلا عن إستعدادات ادارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.





وأكد الهجان على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع، لاختيار ممثلهم لتظهر محافظة القليوبية في هذا العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.





مشددا على توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل علي تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة للسيدات وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص ( تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات) مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان