بنى عبيد يعود لتدريباته إستعدادا للأوليمبي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements


يعود عصر اليوم السبت الفريق الأول للكرة بنادي بني عبيد لتدريباته إستعدادا لمباراته المقبلة أمام الأوليمبي عقب الحصول على راحة أمس من التدريبات.

وتعرض بنى عبيد للهزيمة بهدف أمام ضيفه المنصورة أول أمس الخميس فى مباراة كان أصحاب الضيافة الأفضل والأخطر والأكثر إستحواذا و لكن المنصورة نجح بخبرته فى خطف النقاط الثلاث بركلة جزاء.

وأكد هشام رضوان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أنه رغم الظروف الصعبة التى يمر بها نادى بنى عبيد عقب رحيل رئيس النادى هرماس رضوان إلا أنه يثق فى قدرات لاعبي الفريق الأول وأنهم على مستوى عالي وقادرون على العودة بنتيجة إيجابية بمباراة الخميس المقبل.

وصرح بأن الفريق لم يستحق الخسارة على الإطلاق أمام المنصورة وكان الأقرب للفوز لولا خطأ فردي ولكننا سنعمل على إعداد اللاعبين نفسيا وبدنيا قبل اللقاء المقبل مع توفير كافة متطلباتهم خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة بنى عبيد برئاسة السيد المندوه نائب رئيس النادى والقائم بأعمال رئيس النادى عقب وفاة الدكتور هرماس رضوان رئيس النادي قد إتخذ قرارا بتجديد الثقة فى الجهاز الفني للفريق بقيادة عادل صديق من أجل إستقرار الفريق خلال الفترة المقبلة ، ويحتل بني عبيد المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة عقب نهاية الجولة الثانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 18 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 12 ساعة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 16 ساعة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة قادش في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

بني عبيد ينظم احتفالية لتكريم الجيل الذهبي لقهر الزمالك

عاجل.. بني عبيد يدعو الزمالك لاحتفالية مرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة

رئيس بني عبيد: سنكرم كل المشاركين في الفوز على الزمالك خلال الذكرى الـ10 للانتصار

نادى بنى عبيد يستعد للذكرى العاشرة للفوز التاريخي على الزمالك

بنى عبيد يعسكر في بلطيم استعدادا للموسم الجديد

بنى عبيد يفتتح ودياته اليوم عقب ختام معسكر بلطيم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

12:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم