تسجيل أكثر من 500 وفاة و28 ألف إصابة بكورونا في روسيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، أكثر من 28.7 ألف حالة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، فيما تتجه البلاد لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، 28782 إصابة بالعدوى، مقابل 27403 إصابات في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 20.4% من المرضى الجدد.

 

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7993 إصابة، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة أيضا) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3726 إصابة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 508 حالات وفاة، مقابل 569 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 27644 شخصا للشفاء.

 

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و431731 إصابة مؤكدة منها 42684 حالة وفاة و472651 حالة نشطة ومليون و916396 حالة شفاء.

 

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 78.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" (550 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، فيما لا يزال قرابة 529 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

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فيروس كورونا روسيا

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