غارب يضم اسلام بدر لاعب نجع حمادي والاهلي السابق

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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نجح مجلس إدارة نادي رأس غارب، برئاسة محمد ابو الحسن، الذي يشارك بالمجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث، في الحصول علي خدمات اسلام بدر لاعب مركز شباب نجع حمادي والنادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر للاعب.

وجاء تعاقد اللاعب بناءا علي رغبة أشرف الشريف المدير الفني للفريق، الذي طالب مجلس الإدارة بسرعة التعاقد مع اللاعب، قبل غلق باب القيد بساعات.

يذكر أن اسلام بدر بدأ مشواره بناشئين مركز شباب نجع حمادي مواليد99 والذي حقق بطولة منطقة قنا موسمين متتاليين، ثم انتقل لصفوف النادي الأهلي الذي قضي معه موسم، ليعود لنجع حمادي الموسم الماضي قبل أن يأتي تعاقده مؤخرا مع نادي رأس غارب

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