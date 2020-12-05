القاهرة 22.. درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 ديسمبر في محافظات ومدن مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:12 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 5 من ديسمبر لعام 2020، حيث تسجل القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، بينما تسجل الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، وتصل العظمى في مطروح لـ22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وتصل العظمى في أسوان 25 درجة والصغرى 12 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة،وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .
 
وشهد البلاد أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

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