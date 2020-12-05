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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفه.



وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير شركة للبرمجيات وعدد ( 2) آخرين ضد (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها في مجال إنتاج وعرض الأفلام على شبكة الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.



ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجال إنتاج وعرض الأفلام على شبكة الإنترنت من خلال شركة كائنة خارج البلاد، وإلتزامها مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها إمتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

