اعرف شروط إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
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اعرف شروط إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب معرفتها لسهولة إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، حيث أن جميع المواليد بداية منذ عام 2009 لم يتم إضافتهم للحصول على السلع التموينية، ولهذا يبحث المواطنين عن الشروط والإجراءات المتبعة ومنها:

- لابد أن يكون صاحب البطاقة التموينية مستفيد من الدعم المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- يتم إضافة المواليد من عمر عامين إلى عمر ستة عشر عاماً كحد أقصي.

- لابد أن يكون عدد المسجلين ببطاقة التموين هو ثلاث مستفيدين فقط بحيث يكون المولود المضاف حديثا هو المستفيد الرابع.

- يجب أن يكون المولود الجديد المضاف حديثا هو ابن صاحب بطاقة التموين وليس أحدا آخر من أفراد عائلته.

وينتظر الكثير من المواطنين على أحر من الجمر صدور قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، حيث قررت الوزارة إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري البسيط ومساعدته في تلبية أبسط احتياجاته وهو الحصول على كامل حقوقه.

ووفرت الوزارة رابطا عبر موقع دعم مصر بالتعاون مع مركز المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي، كي يتمكن كل مواطن من إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينيةـ ولم يقتصر الموقع على هذا فقط بل يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالبطاقة التموينية مثل إصدار بطاقة جديدة أو إصدار بطاقة بدل فاقد أو فاقد وغيرها.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يتم اتباعها من جانب المواطنين لسهولة إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية وهي كالتالي:

- يقوم المواطن بالدخول  في البداية إلى موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- ثم يقوم بالنقر على خدمات تموينية للمواطنين.
- وبعدها عليه النقر على خدمة سجل موبايلك.
- ومنها يختار كلمة بطاقة تموينية نشطة.
- ثم يقوم بإدخال رقم بطاقة التموين وبعدها يختار المحافظة التابع لها.
- ثم ينقز على كلمة إضافة مولود جديد.
- وبعدها يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمولود.
- ثم يقوم بكتابة تاريخ ميلاده.
- وبعدها يضغط على كلمة أضف للبطاقة التموينية.
- وأخيرا يتم النقر على زر الحفظ.


اعرف شروط إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية

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