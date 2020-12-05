شريف يسري: تنظيم مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا أبهر الجميع





أشاد شريف يسري، منسق لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بتنظيم مصر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريق الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة الدولي والتي حظيت بمتابعة ملايين الجماهير على مستوى العالم.





وقال شريف يسري في تصريحات صحفية له أن خروج مباراة الأهلي والزمالك وبهذا التنظيم الرائع وجودة التصوير والنقل التليفزيوني يؤكد قدرة مصر على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية في أي وقت.





وأشار إلى أنه يجب على المسؤلين عن الرياضة الدخول في منافسة قوية من أجل استضافة الأحداث الكروية المهمة في الفترة القادمة على أرض بعد نجاح مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.





والجدير بالذكر أن شريف يسري سبق له العمل في العديد من القنوات التليفزيونية والراديو في ليبيا والأردن وبعض البلدان العربية مثل شبكة تلفزيون وراديو "الوسط" ، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج سواء الرياضية مثل "ملعب الوسط" و"٩٠ دقيقة" و"إكسترا تايم"، فضلاً عن دراسته في كبرى الأكاديميات مثل BBC واذاعة هولاندا العالمية وغيرهم وعمل كمدرب للإعلام منذ ٢٠١٦ .











