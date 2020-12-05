الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 5 ديسمبر 2020

أكد خبراء الأرصاد الجوية أن طقس السبت مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تتعرض لشبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية منها ( الإسكندرية – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .





وعن الرياح فتكون معتدلة على كافة الأنحاء، بجانب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية وارتفاع الموج على المتوسط من متر إلى متر ونصف، وعلى الأحمر 1،75 – 1 .





وعن درجات الحرارة اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «23 – 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 10»، أسوان «25– 12» .