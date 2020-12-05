خطوة جديدة من الأرجنتين لتكريم الأسطورة مارادونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
مارادونا
مارادونا
Advertisements
حرص المشرعون في مجلس مدينة بوينوس آيرس اليوم الجمعة، على تقديم مشروع قانون لتسمية أحد شوارع العاصمة باسم الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا تكريماً له.

يسعى هؤلاء إلى إطلاق اسم مارادونا، الذي فارق الحياة في 25 نوفمبر عن 60 عاماً إثر نوبة قلبية، على جزء من طريق مؤدية إلى ملعب أرجنتينوس جونيورز، وهو ملعب الفريق الذي بدأ فيه مارادونا مسيرته الكروية، عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، وقد سمّي الملعب باسمه فعلاً في 2004.

ويهدف مشروع القانون الجديد أيضاً إلى إنشاء "دائرة سياحية ورياضية وثقافية" في منطقة من 30 مبنى حول الإستاد، كتكريم دائم" لمارادونا في المنطقة التي بدأ فيها كلاعب كرة قدم.

وقال عضو مجلس المدينة كلاوديو موريسي، وهو راعي التشريع: "لا شيء يمكن أن يساوي البهجة والسعادة اللتان منحهما مارادونا لشعب الأرجنتين، لكننا نعتقد أن هذه الدائرة الثقافية والرياضية ستكون ضرورية لإبقائه حيّاً إلى الأبد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مارادونا الراحل ماردونا

أخبار تهمك

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة قادش في الدوري الاسباني

منذ ساعة

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

منذ ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ نصف ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 17 ساعة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 14 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

10:32 ص

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة قادش في الدوري الاسباني

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم