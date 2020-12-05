نهائي كأس مصر.. استمرار السيطرة الحمراء أم الإعلان عن بطل جديد؟

عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة مساء اليوم السبت، سوف يطلق الحكم محمد الحنفي صافرة إنطلاق المواجهة النارية المرتقبة بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، والتي ستقام على أرضية استاد "برج العرب" بالإسكندرية في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس مصر.





الأهلي تأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ52 في تاريخه بعدما حقق انتصاراً صعباً على حساب فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للبطولة بهدفين مقابل هدف، بينما حجز طلائع الجيش بطاقة الصعود للنهائي المحلي لأول مرة في تاريخه بعدما تفوق على الزمالك بنتيجة 3-1.





رقم قياسي تاريخي للأهلي بكأس مصر:





يبحث الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن التتويج بلقب بطولة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجاً باللقب المحلي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1921، حيث حصد المارد الأحمر لقب البطولة 36 مرة حتي الآن، ويعد الزمالك أقرب ملاحقيه وتوج باللقب 27 مرة.





طلائع الجيش يبحث عن أول ألقابه:





على الجانب الآخر يتطلع فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق العشري لتحقيق إنجاز فريد بحصد لقب بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه ليصبح البطل رقم 13 في تاريخ البطولة المحلية الأقدم في مصر، حيث سبق وتوج بلقب البطولة 12 فريقًا قبل نهائي الليلة بين الأهلي والجيش.



