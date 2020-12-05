عالمة فيروسات تحذر من انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت صحيفة "الجارديان"، اليوم السبت، بأن شي تشنغلي عالمة الفيروسات من ووهان في الصين، حذرت من انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

 

وقالت العالمة، إن الخفافيش التي تعيش في المناطق الحدودية في جنوب وجنوب غرب الصين، تحمل أنواعا أخرى من فيروس كورونا، التي يمكن أن تنتقل إلى البشر.

 

وكانت العالمة، شددت على أن هذه الأنواع الجديدة من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك القريبة من فيروس SARS-CoV-2، الذي يسبب مرض كوفيد-19، على الأغلب تنتشر في الطبيعة خارج الصين.

 

وأضافت: "يجب أن نبحث عنها ليس فقط في الصين، بل وفي دول جنوب آسيا".

 

ويذكر أن الخفافيش بالذات هي الناقل الطبيعي لفيروس كورونا، لكن تشنغلي ترى أنه من المحتمل جدا وجود حيوان وسيط ينقل الفيروس من الخفاش إلى البشر. ويعتقد أن البنغولين يمكن أن يصبح مثل هذا الناقل. لكن من غير الواضح كم استغرقت مدة انتقال الفيروس من الحيوان إلى البشر، قبل اكتشافه العام الماضي.

 

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