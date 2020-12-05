وزير القوى العاملة: التفتيش على 43818 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements



تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 43 ألفا و818 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 43 ألفا و818 مصنعًا وشركة خلال الشهور الثماني الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 5069 منشأة، والمنيا 4225، وسوهاج 3268، والشرقية 2710، والقليوبية 2647، ودمياط 2618، والبحيرة 2476، القاهرة 1882، والغربية 1725، وكفر الشيخ 1523، والجيزة 1511، وبورسعيد 1382، وأسيوط 1363، والدقهلية 1348، ومرسي مطروح 1326، والأقصر 1286، الإسماعيلية 1246، وبني سويف 1210، والإسكندرية 1070 منشأة.
وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات المنوفية 998، جنوب سيناء 978، والوادي الجديد 840، والبحر الأحمر 644، وأسوان 621، والفيوم 552، والسويس 376 منشأة.
وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.
وأكد وزير القوي العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.
كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

أخبار تهمك

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 11 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 16 ساعة

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة قادش في الدوري الاسباني

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يوم

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

10:32 ص

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم