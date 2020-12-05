وزير القوى العاملة: التفتيش على 43818 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

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تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 43 ألفا و818 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 43 ألفا و818 مصنعًا وشركة خلال الشهور الثماني الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 5069 منشأة، والمنيا 4225، وسوهاج 3268، والشرقية 2710، والقليوبية 2647، ودمياط 2618، والبحيرة 2476، القاهرة 1882، والغربية 1725، وكفر الشيخ 1523، والجيزة 1511، وبورسعيد 1382، وأسيوط 1363، والدقهلية 1348، ومرسي مطروح 1326، والأقصر 1286، الإسماعيلية 1246، وبني سويف 1210، والإسكندرية 1070 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات المنوفية 998، جنوب سيناء 978، والوادي الجديد 840، والبحر الأحمر 644، وأسوان 621، والفيوم 552، والسويس 376 منشأة.

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوي العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

