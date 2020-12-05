ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في القليوبية

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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، تشكيلا عصابيا يضم 3 عاطلين، للإتجار بالمخدرات وبحوزتهم كميات من مخدري الحشيش والشادو أثناء ترويجهم على المتعاطين، وجرى التحفظ على المضبوطات، وأُحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



ووردت معلومات سرية للواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بترويج مجموعة من العاطلين بترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بمدينة ومركز بنها.



وكلف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين، حيث جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على "ا.ر.ا"، 25 عامًا، عاطل، ومقيم شارع نصار أتريب دائرة قسم ثان بنها، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 550 جرام و2500 جنيه وهاتف محمول، وضبط "ا.ع.م"، 23 عاما، عاطل، ومقيم بالرملة بمركز بنها و"م.م.ف"، 30 عامًا، عاطل، ومقيم بعزبة الزراعة قسم أول بنها، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش زنة حوالي 700جرام، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 2250 جنيه وعدد 3 هاتف محمول.