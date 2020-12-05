بعد تسكين الباعة.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل إنشاء سوق التونسي الجديد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تسكين الباعة بسوق التونسي الجديد بالبساتين والذي يضم ٦٦٧ محلا، وذلك بعد ازالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية ذات طابع جمالي وحضاري.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن سوق التونسي الجديد، مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة إنشائه بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ليستقبل الباعة الذين كانوا متواجدين بـ ٥ أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي.

ويتكون السوق من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم ٣٢٤محل تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والادوات الصحية، بالإضافة الى 124 محل يضمهم سوق لإستيعاب كل الأنشطة الموجودة بالسوق القديم.

وأشار محافظ القاهرة أنه روعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الادارية وأضاف المحافظ أنه يجرى حاليًا انشاء امتداد للسوق على مساحة ٣٥٠٠ م٢ لإستيعاب كافة الباعة من المنتظر الإنتهاء منه بنهاية الشهر الجارى.
كما تفقد المحافظ موقع السوق القديم اسفل كوبري التونسي ووجه بسرعة رفع اى مخلفات مترتبة على اعمال الازالة وتمهيد الطرق كما شدد على متابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الطريق المؤدى إلى السوق الجديد لتيسير وصول المواطنين إليه.

يذكر ان السوق القدين الذى تم ازالته كان يقع على مساحة تصل ل ٢٠٠٠ م٢ تبدأ من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر بوقوع كارثة فى أى وقت فى حال نشوب حريق بالمنطقة نظرًا لتلاصق العشش ووجود مواد سريعة الاشتعال.

رافق المحافظ في جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأحمد جودة رئيس حي البساتين وعدد من مسئولي شركة المقاولون العرب، وعدد من قيادات المحافظة.

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