شركة "صدارة" تُدرِّب عدداً من السعوديين للتأهيل لسوق العمل الصناعي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
شركة صدارة السعودية
شركة صدارة السعودية
وكالات
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تقبلت شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" عدداً من المتدربين السعوديين من خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني في مختلف التخصصات التقنية والهندسية. ومن المزمع أن يجري تدريبهم على رأس العمل لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام تدريبي كامل، ابتداءً من شهر ديسمبر من العام الجاري 2020م, وذلك ضمن سعيها للمشاركة الفاعلة في تأهيل الكوادر السعودية الشابة.

 

وأوضحت "صدارة" أن هذا التدريب النوعي والتخصصي يرمي إلى تعزيز مهارات الخريجين الشباب في جوانب حيوية مثل الصناعات الكيميائية، ومهارات التشغيل في البيئات الصناعية المتطورة، إلى جانب التعامل الأمثل مع الأدوات والآليات المصنعية الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج.

 

وبينت "صدارة" أن عدد المتدربين السعوديين بلغ 40 متدربًا من مختلف التخصصات الصناعية والتقنية والهندسية في برامج الدبلوم. وقد اعتمدت صدارة خطة تدريبية تؤهل هؤلاء الشباب لتحقيق اشتراطات سوق العمل الصناعي، بما فيه من اشتراطات دقيقة، وبما يتسم به من تنافسية عالية.

 

وأكدت استمرارها في دعم برامج التدريب للشباب السعوديين حديثي التخرج، وحرصها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الوطن عبر الالتحاق ببرنامج "التدريب على رأس العمل" (OJT)، وغيرها من البرامج التدريبة ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات الأكاديمية في الجبيل.

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