تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة قادش في الدوري الاسباني
السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة برشلونة ضد قادش والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في لقاء قادش، كالآتي:
حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: ألبا - لينجليت - مينجويزا - دست
الوسط: دي يونج - بوسكيتس - كوتينيو
الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبلي
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