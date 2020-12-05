اليوم.. قطع المياه عن مركز طوخ لمدة 3 ساعات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه ظهر اليوم السبت عن مركز طوخ لمدة 3 ساعات من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، أن السبب في قطع الخدمة يرجع إلى قيام قطاع الري بالقليوبية بتكريك نهر النيل بمدينه طوخ أمام محطه مياه العبادلة، ما يؤدي إلى توقف المحطه نظرًا لارتفاع نسبة العكارة بمجرى النيل أثناء عملية التكريك.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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