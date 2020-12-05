مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت ثلاثة مباريات لحساب الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويخرج الاهلي لمواجهة فريق نادي ضمك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في الوقت الذي يستضيف فيه فريق نادي الباطن ضيفه التعاون في تمام الساعة الرابعة وخمسة وثلاثين دقيقة.

آخر مباريات اليوم السبت من الدوري السعودي تجمع بين الفيصلي ضد العين والتي تقام في تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة عصراً.


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