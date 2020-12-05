محمد سعد الدين: مصر تقود القارة السمراء لتحقيق أقصى استفادة من الثروات البترولية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
محمد سعد الدين
محمد سعد الدين
احمد الشيخ
Advertisements

قال  محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن مصر فى طريقها لقيادة القارة السمراء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لرخاء شعوبها عن طريق استغلال الثروات الطبيعية وخاصة البترولية بالإضافة إلى استغلال الطاقات البشرية الهائلة لإحداث تنمية حقيقية بالبلدان الإفريقية.

وأكد سعد الدين فى تصريحات صحفية ، اليوم، السبت، بأن مصر تمتلك كافة الخبرات والإمكانيات والأدوات اللازمة التى تؤهلها لقيادة وصناعة مستقبل التنمية فى إفريقيا فى ملف الطاقة كمحرك رئيسى للتنمية الإقتصادية الشاملة، مثلما حدث فى منتدى غاز المتوسط وأصبحت مصر مركزا إقليميا للغاز ومحورا هاما للتنمية فى الشرق.

وأشاد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال برؤية  طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تعظيم العوائد من قطاع الطاقة على افريقيا خلال استضافة مصر حدث توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسم) ومؤسسة استثمارات الطاقة الأفريقية (إيكورب) التابعة لمنظمة الأبوالتي لدفع جهود التنمية من خلال خطط واضحة تهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتعدين بكافة أرجاء القارة الأفريقية.

وكشف بأن توقيع هذه الإتفاقية يأتى فى إطار خطة تنفيذ  أجندة مصر للتنمية المستدامة 2063  التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى  خلال ترأسه للإتحاد الإفريقي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للاستثمار في القارة الإفريقية.

وأوضح بأن الثروات الطبيعية فى القارة السمراء لم تستغل بعد وما تقوم به مصر فى تعزيز الإستفادة من تلك الثروات هو عمل إنسانى ستنعكس أثاره الإيجابية على زيادة وتيرة التنمية بالدول الإفريقية وتحقيق الرخاء لشعوبها، مشيرا بأن الإستثمار فى ملف الطاقة والبترول يفتح أفاق واسعه لقطاعات الصناعة والإنتاج والتنمية الشاملة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقيع إتفاقية

أخبار تهمك

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة قادش في الدوري الاسباني

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يوم

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

منذ ساعة و نصف

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 11 ساعة

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 9 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز المسال: مصر تعوم على بحر من الغاز

البترول: طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى

وزير البترول: تحقيق طفرة غير مسبوقة في مبيعات بنزين 95 بنسبة 250%

وزير البترول: لابد من تبنى الأسلوب العلمى ودراسة وتحليل متغيرات الصناعة البترولية لمواكبة التطورات

احمد عاطف: مؤتمر الاستثمار في أفريقيا أحد آليات مصر لدعم القارة

مصر تشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

10:32 ص

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم